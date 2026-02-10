Введение единой базы IMEI не помешает покупать телефоны за границей

Если человек покупает один телефон для себя – ограничений не будет, а если много устройств на продажу – позже уточнят.

Внедрение единой базы уникальных идентификаторов мобильных устройств (IMEI), предусмотренное вторым пакетом мер борьбы с кибермошенниками, не приведет к проблемам с покупкой телефонов за рубежом.

Об этом заявил замглавы Минцифры Иван Лебедев.

«Расскажу лишь про историю приобретения за рубежом для частного пользования и так далее. Я думаю, что здесь проблем не будет точно абсолютно, когда это не какая-то профессиональная покупка большого количества устройств. <...> Если я поехал куда-то и приобрел для своего пользования телефон, то не должно быть таких мер в законодательстве, которые сильно в этом смысле меня ограничивают», — отметил Лебедев.

Ситуация будет другой, когда один человек везет много устройств и пытается их продавать.

«Здесь донастройка тоже появится, думаю, тоже уточним», — сказал чиновник.

Второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками кабмин подготовил в конце 2025 года. Среди них – запрет на международные звонки без согласия абонента, их обязательная маркировка.

Также установят новые способы восстановления доступа к Госуслугам, в том числе с помощью биометрии или после обращения в МФЦ. Также ограничат количество банковских карт для физлиц.