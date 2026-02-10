На звонки из-за рубежа будет можно установить самозапрет

Для борьбы с мошенниками абонентам могут дать право устанавливать самозапрет на звонки из-за границы.

Минцифры доработает меру по запрету международных звонков без согласия абонента, не исключено, что россияне смогут установить самозапрет на такие вызовы.

«Что сделать гражданам, которые по-честному, в режиме своей работы, каждодневного общения, общения с родственниками, друзьями, пользуются международными звонками. И, может быть, действительно, пойти по пути самозапрета, как это было сделано с кредитами — очевидно, что мера рабочая», — рассуждает замглавы Минцифры Иван Лебедев.

В декабре 2025 года кабмин внес в Госдуму второй законопроект, который позволит защитить россиян от мошенников. Среди мер: маркировка международных звонков и блокировка их, если вызов идет без согласия абонента.