💲 Курс доллара, евро и юаня на 10 февраля 2026 года

На 10 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,6 рублей, курс евро — 92.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 10 февраля 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 77,6502 рубля Евро 92,0136 рубля Юань 11,1677 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 10 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

По данным опроса ВЦИОМ, россияне считают, что весной 2026 года рубль ослабнет до 89 за доллар. Такой прогноз дала половина респондентов. В январе 2025 года участники опроса ожидали, что через год доллар будет в среднем стоить 114 рублей, что на 38 рублей выше фактического уровня.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.