Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 10 февраля 2026 года

Банк России установил курс доллара США 77,6 рублей, евро стоит 92.

На 10 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,6 рублей, курс евро — 92.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 10 февраля 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

77,6502 рубля

Евро

92,0136 рубля

Юань

11,1677 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 10 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

По данным опроса ВЦИОМ, россияне считают, что весной 2026 года рубль ослабнет до 89 за доллар. Такой прогноз дала половина респондентов. В январе 2025 года участники опроса ожидали, что через год доллар будет в среднем стоить 114 рублей, что на 38 рублей выше фактического уровня.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

