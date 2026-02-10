Минфин уточнит условия льготы по НДС к товарам для детей
Минфин разработал законопроект, который уточняет перечень документов для подтверждения отнесения продукции для детей к товарам, подлежащим налогообложению по ставке НДС 10%.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Во избежание возникновения споров, касающихся отнесения продукции к детской категории, предлагается внести поправки в НК. Законопроектом уточняется, какие документы могут использоваться для подтверждения отнесения продукции к товарам, подлежащим налогообложению по льготной ставке НДС в размере 10%», — сказано в сообщении.
Законопроект подготовлен в рамках реализации плана Правительства по развитию индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, уточнил Минфин.
Напомним: ставка НДС с 1 января 2026 года выросла до 22% с 20%, но льготная ставка 10% сохранилась для ряда социально значимых товаров.
