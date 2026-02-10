Акция 1+3 моб
Иностранные работники

Работающих у физлиц иностранцев обяжут платить аванс по НДФЛ

Требование по авансовому платежу по НДФЛ распространят на тех, кто работает без патента.

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, предполагающую, что для мигрантов, работающих у физлиц, установят обязательный авансовый платеж по НДФЛ.

Сейчас трудовые мигранты в России платят авансовые платежи за период действия патента. Затем работодатель рассчитывает НДФЛ для сотрудника уже с учетом уплаченных авансов по патенту.

Такое требование по авансовому платежу по НДФЛ власти собираются распространить не только на работающих по патенту, но и на временно или постоянно проживающих иностранцев, работающих у физлиц, а также тех, кто работает без разрешения или патента в разрешенных законом случаях.

Новые нормы направлены на повышение собираемости НДФЛ и усиление контроля за доходами иностранцев, работающих у физлиц, пояснил глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Законопроект разграничит платежи: для тех, кто работает на бизнес, базовая ставка составит 1,2 тыс. рублей в месяц. А для иностранцев, которых россияне нанимают для личных нужд, платеж составит 1,7 тыс.

