Для поддержки отечественных товаров на маркетплейсах будет «российская полка»

Делягин предложил ограничить комиссию для отечественных товаров, но Минпромторг разработал другой способ их поддержки.

Минпромторг подготовил законопроект о «российской полке», предусматривающий требования к отечественным непродовольственным товарам, в том числе по подтверждению их происхождения.

Об этом говорится в ответе ведомства на обращение замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина.

Депутат предлагал ограничить комиссию на маркетплейсах для поддержки отечественных товаров.

«Сообщаем, что в настоящее время Минпромторгом разработан проект федерального закона <…>. Законопроектом о "российской полке" устанавливаются требования к непродовольственным национальным товарам и подтверждению их происхождения», — ответило министерство.

Товары должны будут соответствовать трем критериям:

Должны быть произведены на территории РФ или государств — членов ЕАЭС, если такое государство дает недискриминационный режим доступа для российской продукции на национальный рынок. Производитель должен быть не подконтрольным иностранным лицам. Бренд также не должен контролироваться иностранными лицами или право на использование иностранного бренда принадлежит российской компании не менее чем на 5 лет.

Законопроект разработан в целях повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и их продвижения на внутреннем рынке, в том числе на маркетплейсах, уточнил Минпромторог.

Сейчас законопроект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, после чего будет внесен в Правительство в установленном порядке.

