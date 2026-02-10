Из-за маркировки 10-15% продаж кофе перейдет на мелкие онлайн-площадки

С введением маркировки кофе будет временный всплеск серого рынка: некоторые продавцы перейдут в Telegram-каналы и на небольшие онлайн-площадки.

С 1 июня 2026 года для кофе введут обязательную маркировку «Честный знак». Это спровоцирует всплеск серого рынка.

Эксперт Агентства стратегических инициатив (АСИ) Ольга Епифанова считает, что в это время 10-15% оборота уйдет в Telegram-каналы и на небольшие онлайн-площадки. Однако за полгода-год нелегальный оборот сократится за счет цифрового отслеживания и проверок. Об этом пишут «Известия».

Теневыми каналами сбыта могут стать региональные рынки и ярмарки, а также Telegram, где уже продаются товары без регистрации и обязательных документов. В зоне риска небольшие кафе и рестораны, которые соглашаются экономить на сырье.

«В настоящее время «серого» кофе не существует, но после введения маркировки мы не исключаем его появления на рынке», — сказал генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Маркетинговое агентство «Русопрос» считает, что сейчас на рынке доля подделок 3-5%.

Пачка кофе в зернах (500 г) в среднем стоит 800-1 500 рублей, расходы на маркировку составят 50 копеек для каждой упаковки без учета НДС. Расходы невелики, тогда как штрафы за отсутствие кода могут доходить до 300 тыс. рублей за партию.

Покупатели кофе могут столкнуться либо с подорожанием продукта на 5-7%, либо с уходом своего бренда в цифровую тень, где никто не будет гарантировать качество.