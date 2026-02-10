Плательщик НДС оказался неплательщиком: что будет с вычетами у контрагентов

Контрагенты-покупатели предъявляют НДС к вычету на основании полученных счетов-фактур с выделенным налогом.

В 2025 году организация платила НДС 5%. Но в 2026 году выясняли, что она освобождена от НДС, и теперь будут подавать корректировки. Как это скажется на контрагентах, которые приняли входной НДС, спросили налоговую службу.

В соответствии с подп. 1 п. 5 ст. 173 НК, сумму НДС к уплате в бюджет рассчитывают, если выставили покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога такие лица:

неплательщики налога;

плательщики НДС, освобожденные от исчисления и уплаты налога.

Сумма налога к уплате определяется по соответствующему счету-фактуре.

Контрагенты-покупатели предъявляют НДС к вычету на основании полученных счетов-фактур при соблюдении условий, установленных ст. 171 и ст. 172 НК, ответили налоговики.

