В мессенджере MAX можно создавать приватные каналы

Пользователи MAX теперь могут создать приватный канал и самостоятельно управлять тем, кто будет видеть их контент.

Разработчики добавили в мессенджер MAX возможность создавать приватные каланы. Функционал доступен всем пользователям из России и Беларуси.

Авторы таких каналов смогут публиковать фото, видео, голосовые сообщения, видеокружки, заметки. Также можно настроить реакции на публикации, управлять заявками на вступление.

Чтобы создать приватный канал, перейдите в раздел «Чаты» — «+» — «Создать приватный канал». Затем нужно установить фото, ввести название и придумать описание. По желанию можно добавить подписчиков из списка контактов в MAX.

«Автор приватного канала может пригласить новых подписчиков по ссылке — перешедшие по ней пользователи присоединятся к каналу», — сказано в пресс-релизе компании VK.

Заявки на вступление в канал можно модерировать, пользователь будет добавлен только после одобрения администратора.