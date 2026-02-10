📄 С 1 января 2026 — новый формат пояснений к НДС-декларации. В других форматах не примут

Изменились таблицы со сведениями по строке из книги покупок и сведениями из счетов-фактур.

С 1 января 2026 года изменился формат электронных пояснений к налоговой декларации по НДС — новая версия формата 5.03.

Он утвержден приказом ФНС от 07.10.2025 № ЕД-7-15/867@, напомнило региональное УФНС.

Все пояснения к декларациям НДС за отчетные периоды начиная с 2026 года должны соответствовать новым требованиям.

«Пояснения к налоговой декларации по НДС, направленные не по установленному формату или поступившие в налоговый орган на бумаге, считаются непредставленными», — предупреждают налоговики.

В новом формате есть изменения в таблицах со сведениями по строке из книги покупок и сведений из счетов-фактур. Добавлена новая таблица по документу, подтверждающему уплату НДС.

