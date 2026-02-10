💣 Штрафы за задержку зарплаты могут повысить в два раза

За повторную задержку заработной платы работодателей хотят обязать платить штраф в размере 140 тысяч рублей.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что внесет законопроект об ужесточении ответственности за задержку при выплате зарплаты.

Для работодателей предлагают в два раза увеличить штраф за повторные нарушения. Если сейчас за нарушения должностные лица платят 20 тыс. рублей, а компании — 70 тыс., то новый проект увеличит эти суммы до 40 тыс. и 140 тыс. соответственно.

«Чтобы нарушения трудовых прав работников не множились, наказание за них должно быть ощутимым для бизнеса. Важно, чтобы инвестиции в безопасность и охрану труда были выгоднее расходов на оплату штрафов», — написал Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Также он добавил, что существующий размер штрафов перестал мотивировать крупный бизнес к инвестициям в систему охраны труда.

