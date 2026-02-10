На получение социальных пособий введут ценз оседлости

Женщинам-мигрантам будет сложнее получать пособие по беременности. Поддержку смогут получать те, кто постоянно живет в России и имеет гражданство не меньше пяти лет.

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, по которому некоторые виды социальной поддержки будет недоступны тем, кто недавно получил российской гражданство.

Согласно изменениям, чтобы получать социальную поддержку, в том числе пособие по беременности, нужно постоянно проживать в РФ и иметь статус гражданина не менее пяти лет.

«Законопроект сужает круг получателей пособия, вводя ценз оседлости именно в гражданском статусе и приоритизируя поддержку для тех, кто имеет более длительную и устойчивую правовую связь с государством», — сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Также он добавил, что законопроект не коснется тех, кто приобрел гражданство по рождению, по программе содействия переселению соотечественников или в связи с участием в специальной военной операции.