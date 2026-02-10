Как учесть для налога на прибыль недоначисленную амортизацию при ликвидации объекта: разъяснение Минфина

Недоначисленная амортизация списывается в рамках суммарного баланса амортизационной группы, пока не получится списать во внереализационные расходы остаточную стоимость.

В письме от 19.12.2025 № 03-03-06/1/123918 Минфин разъяснил, как учитывать в целях налога на прибыль суммы недоначисленной амортизации по объекту основных средств в случае его ликвидации.

В состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включают расходы (ст. 265 НК):

на ликвидацию выводимых из эксплуатации ОС;

списание НМА, включая суммы недоначисленной согласно установленному сроку полезного использования амортизации;

ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества (расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества);

охрану недр и другие аналогичные работы.

При этом недоначисленную амортизацию можно включить в состав внереализационных расходов только по объектам, по которым амортизация начисляется линейным методом.

А объекты, по которым амортизация начисляется нелинейным методом, выводятся из эксплуатации иначе.

Согласно ст. 259.2 НК, по истечении срока полезного использования такого объекта организация может исключить его из состава амортизационной группы без изменения суммарного баланса этой группы на дату вывода объекта.

При этом начисление амортизации исходя из суммарного баланса этой амортизационной группы продолжается.

То есть, сумма недоначисленной амортизации по такому объекту будет и дальше списываться в рамках суммарного баланса соответствующей амортизационной группы до достижения показателя, позволяющего сразу списать его остаточную стоимость во внереализационные расходы (п. 13 ст. 259.2 НК).

