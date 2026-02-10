8162 КПК УСН моб
Электронные больничные помогают бороться с фиктивными случаями болезни

Нилов оценил эффект от введения электронного больничного листка.

Внедрение электронного листка временной нетрудоспособности помогло прекратить практику оформления фиктивных больничных.

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, теперь злоупотребить правом на оформление временной нетрудоспособности гораздо сложнее.

«Раньше пришел, принес больничный, у знакомого врача выписал и думаешь, что все тебе сошло с рук, а сам уехал куда-нибудь за границу. Сегодня так не получится», — заявил Нилов.

По его словам, сегодня именно врач определяет состояние работника и определяет его временную нетрудоспособность. Поэтому при злоупотреблениях может возникнуть вопрос, насколько объективно поставлен диагноз.

К практике бумажных больничных было очень много вопросов, в том числе со стороны правоохранительных органов, добавил депутат. По его словам, есть прецеденты, когда были возбуждены уголовные дела за фиктивные больничные

