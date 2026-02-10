Электронные больничные помогают бороться с фиктивными случаями болезни

Внедрение электронного листка временной нетрудоспособности помогло прекратить практику оформления фиктивных больничных.

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, теперь злоупотребить правом на оформление временной нетрудоспособности гораздо сложнее.

«Раньше пришел, принес больничный, у знакомого врача выписал и думаешь, что все тебе сошло с рук, а сам уехал куда-нибудь за границу. Сегодня так не получится», — заявил Нилов.

По его словам, сегодня именно врач определяет состояние работника и определяет его временную нетрудоспособность. Поэтому при злоупотреблениях может возникнуть вопрос, насколько объективно поставлен диагноз.

К практике бумажных больничных было очень много вопросов, в том числе со стороны правоохранительных органов, добавил депутат. По его словам, есть прецеденты, когда были возбуждены уголовные дела за фиктивные больничные.