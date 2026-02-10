⚡️ Итоги дня: стоматологи получают 750 тысяч в месяц, ВТБ снизил первый взнос по ипотеке до 20,1%, в Telegram медленно загружаются картинки и видео

Зарплата стоматологов взлетела до 750 тыс. рублей в месяц. Максимальные доходы сейчас у ортопедов, а медианная зарплата за год выросла на 10% и составляет 330 тыс.

По итогам 2025 года производство лососевой икры в России выросло на 21%, составив 12,4 тысячи тонн.

ВТБ снизил первоначальный взнос по рыночной ипотеке до 20,1% с 30,1%.

Зумеры и поздние миллениалы считают ипотеку «кабалой». Почти 50% респондентов от 18 до 28 лет полагает, что ипотека станет «концом свободы» и привяжет их к текущему рабочему месту на десятилетия.

«Яндекс» может купить российский бизнес маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

«Тануки» проводит внутреннее расследование после сообщений о таракане в сете роллов из ресторана сети.

В России появился первый национальный стандарт на изготовление чак-чака. Документ дает четкое определение сладости и описывает технологические этапы его изготовления.

Мошенники начали использовать новую схему с погашением долгов родственников. Злоумышленники звонят россиянам, утверждая, что у их близких есть задолженность. Они втираются в доверие и просят погасить долги.

Жительница Тюмени выиграла в лотерее «Русское лото» 333 млн рублей, купив билет в торговом центре, куда попала случайно, потому что перепутала маршрутку.

Сбербанк планирует вложить не менее 500 млрд рублей в создание нового суперкомпьютера.

Пользователи Telegram в РФ второй день жалуются на медленную загрузку изображений и видео.

РКН окончательно заблокировал YouTube. Домен видеохостинга пропал с части DNS-серверов. Теперь роутер не может связать адрес сайта с его IP и выдает ошибку.

Доля внимания аудитории к российским сериалам за год сократилась на 16%, а к телевизионным — на 19%.

В 2025 году школьники из РФ получили 115 медалей на международных олимпиадах. Всего в основных состязаниях по общеобразовательным предметам российские школьники завоевали 33 золотые, 10 серебряных и одну бронзовую медаль.

Во фракции «Новые люди» предложили ввести запрет для учителей собирать персональные данные с родителей.

Власти Астраханской и Волгоградской областей разрабатывают национальный туристический маршрут «Арбузный тракт».

В Волгоградской области родился младенец-гигант весом 7 кг. Это самый крупный родившийся ребенок в России за 75 лет.

С 1 апреля 2026 года новорожденных россиян начнут проверять еще на два наследственных заболевания: на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.

McDonald's зарегистрировал в РФ товарный знак названия и логотипа.