К организаторам квестов могут установить общие требования. Запретят сцены пыток и нанесение увечий

Сенатор Айрат Гибатдинов предлагает установить общие требования к оказанию услуг в сфере организации квестов и к безопасности квест-комнат.

Законопроект планируется внести в Госдуму 10 февраля 2026 года.

«Организация и проведение квестов могут осуществляться исключительно организатором или его работниками, или сотрудниками организатора, с которыми заключен гражданско–правовой договор. Аниматорами квестов не могут являться лица, не достигшие возраста 18 лет», — предусмотрено в законопроекте.

Также предлагается установить, что квест-комната должна располагаться только в капитальном здании и занимать указанный объект полностью или располагаться в единой обособленной его части. Она должна быть оборудована средствами аудио- и видеозаписи.

Сенатор хочет запретить выступать организаторами и работниками квестов лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступления против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности, преступления против госвласти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие преступления.

«Сюжет квеста не может содержать сцен пыток, нанесения или имитации нанесения увечий, а также сцен с угрозой для жизни и здоровья участников. Сюжетный контакт возможен лишь в случае предварительного согласия участника квеста и (или) его законного представителя, не должен причинять увечья, физическую боль или способствовать получению таковых и должен быть остановлен по первому требованию участника квеста», — сказано в законопроекте.

За последние несколько лет более 9 тысяч участников квестов получили увечья, было возбуждено 27 уголовных дел. Поэтому, чтобы защитить людей, нужны четко прописанные в законодательстве правила квестовых игр, уверен Гибатдинов.

Сейчас действует ГОСТ, который устанавливает стандарты качества для детских квест-комнат. Кроме того, Росстандарт утвердил первый ГОСТ на взрослые квесты. Но наличие этих ГОСТов – не панацея, потому что они носят лишь рекомендательный характер, добавил он.