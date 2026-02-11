На весенних распродажах россияне потратят около 18 тыс. рублей

73% россиян будут участвовать в весенних распродажах, большинство – онлайн.

Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы рассказали о планах покупателей на весенние распродажи.

73% опрошенных примут участие в весенних распродажах. 24% делают это осознанно и регулярно, не пропуская ни один сезон скидок.

Чаще всего на распродажах покупают летнюю одежду: футболки, платья, сарафаны и шорты (50%), тонкие куртки и джинсовки (43%). 42% купят весной демисезонную обувь, 36% — летнюю обувь.

53% россиян узнают о весенних распродажах из рекламы на маркетплейсах, 29% — получают информацию об акциях от друзей, родственников и коллег, 26% — из рекламы в соцсетях.

64% опрошенных ищут товары со скидками на площадках электронной коммерции. На втором месте — интернет-магазины (39%).

В среднем россияне тратят на весенних распродажах около 18 000 рублей. 63% стараются уложиться в 15 000.