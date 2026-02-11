На счетах ИП стало на 20% меньше заемных средств

Индивидуальные предприниматели сократили заемные деньги до 476,5 млрд рублей в 2025 году.

В конце 2025 года совокупный объем заемных средств на счетах ИП уменьшился на 20,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Всего предприниматели заняли 476,5 млрд рублей.

Уровень просроченной задолженности предпринимателей вырос на 0,4%, до 3,2%. Тогда как суммарный объем просрочки на 30-90 дней сократился на 10,4% — до 15,22 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

На счетах микропредприятий объем заемных средств сократился на 18,9% — до 267,22 млрд рублей. Просрочка на 30-90 дней сократилась до 3,3%.

Также малые предприятия снизили объем займов на 2,2%. Под конец 2025 года они составили 826,26 млрд рублей. В денежном эквиваленте просрочка малого бизнеса выросла на 32,9% — до 10,11 млрд.