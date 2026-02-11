Акция 1+3 моб
🔴 Вебинар: Топ-5 трендов налоговых проверок в 2026 году →
Малый и средний бизнес

На счетах ИП стало на 20% меньше заемных средств

Индивидуальные предприниматели сократили заемные деньги до 476,5 млрд рублей в 2025 году.

В конце 2025 года совокупный объем заемных средств на счетах ИП уменьшился на 20,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Всего предприниматели заняли 476,5 млрд рублей.

Уровень просроченной задолженности предпринимателей вырос на 0,4%, до 3,2%. Тогда как суммарный объем просрочки на 30-90 дней сократился на 10,4% — до 15,22 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

На счетах микропредприятий объем заемных средств сократился на 18,9% — до 267,22 млрд рублей. Просрочка на 30-90 дней сократилась до 3,3%.

Также малые предприятия снизили объем займов на 2,2%. Под конец 2025 года они составили 826,26 млрд рублей. В денежном эквиваленте просрочка малого бизнеса выросла на 32,9% — до 10,11 млрд.

Автор

Контур
Защита персональных данных

Как создать внутреннюю систему безопасности и контролировать сотрудников в 2026 году

За утечку персональных данных бизнесу грозят штрафы до 500 млн руб. (ст. 13.11 КоАП). Умышленные действия или неосторожность сотрудников могут привести к административным санкциям, репутационным рискам, операционным проблемам. В России 83% компаний используют ИБ-решения для защиты от внешних угроз, забывая при этом о внутренних уязвимостях.

Как создать внутреннюю систему безопасности и контролировать сотрудников в 2026 году
1
Татьяна

Начать дискуссию

ГлавнаяПодарки