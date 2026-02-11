Строительные СРО будут платить штрафы за внутренние нарушения

Саморегулируемые организации в сфере строительства заплатят до 100 тысяч рублей, если нарушат срок или периодичность проведения общих собраний.

10 февраля 2026 года депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон с поправками в КоАП о штрафах для саморегулируемых организаций в сфере строительства.

У них появится административная ответственность за нарушение срока или периодичности созыва и проведения общего собрания членов СРО. За это должностных лиц оштрафуют на сумму от 5 до 20 тыс. рублей, а компании — от 20 до 100 тыс.

Если нарушить требования к размеру, порядку формирования и расходованию средств компенсационных фондов СРО, а также к выплатам из фондов, должностные лица заплатят от 10 до 50 тыс. рублей, а юрлица — от 20 до 100 тыс.

«Введение штрафных санкций обеспечит формирование ответственного отношения у Национальных объединений СРО и самих СРО к обязанностям, основанного на осознании важности их безусловного исполнения и снизит количество нарушений обязательных требований в сфере саморегулирования в строительной отрасли», — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, предусмотрены штрафы за нарушение порядка, срока или периодичности проверок членов СРО:

от 5 до 10 тыс. рублей — для должностных лиц;

от 20 до 50 тыс. — для юрлиц.

При приеме в члены СРО участников, которые не соответствуют требованиям, должностных лиц оштрафуют на 10-20 тыс. рублей, а саму организацию — на 20-100 тыс.