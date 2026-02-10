Пользователи жалуются на сбой в работе мессенджера MAX
В мессенджере MAX перестали отправляться сообщения, прерываются звонки, а видео не загружаются.
10 февраля 2026 года пользователи заметили перебои в работе мессенджера MAX.
По данным двух детекторов сбоев в интернете, проблемы начались ближе в 15:00 мск. В основном пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений, загрузкой видео и прерыванием голосовых вызовов.
За последний час больше всего жалоб поступило от пользователей из Костромской области, Республики Коми и Тульской области.
Пресс-служба мессенджера заявила, что все сервисы работают в штатном режиме.
Недавно мы писали, что РКН принял решение ограничить работу Telegram.
Комментарии8
Вводишь утильсбор - дорожает Лада, блокируешь ТГ - ложится МАХ.
Ну что ж такое то?! Может в консерватории что-то подправить?
Глушили Телеграм - уронили МАХ?