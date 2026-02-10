Акция 1+3 моб
Пользователи жалуются на сбой в работе мессенджера MAX

В мессенджере MAX перестали отправляться сообщения, прерываются звонки, а видео не загружаются.

10 февраля 2026 года пользователи заметили перебои в работе мессенджера MAX.

По данным двух детекторов сбоев в интернете, проблемы начались ближе в 15:00 мск. В основном пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений, загрузкой видео и прерыванием голосовых вызовов.

Статистика жалоб на работу мессенджера MAX 10 февраля 2026 года. Источник.
График жалоб на работу мессенджера MAX 10 февраля 2026 года. Источник.

За последний час больше всего жалоб поступило от пользователей из Костромской области, Республики Коми и Тульской области.

Пресс-служба мессенджера заявила, что все сервисы работают в штатном режиме.

Недавно мы писали, что РКН принял решение ограничить работу Telegram.

  • Евгений
    Аудитор

    Вводишь утильсбор - дорожает Лада, блокируешь ТГ - ложится МАХ.
    Ну что ж такое то?! Может в консерватории что-то подправить?

  • А
    Алейда

    Глушили Телеграм - уронили МАХ?

  • Danay
