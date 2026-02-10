РКН принял решение ограничить работу Telegram

Власти решили начать основательную работу по замедлению работы мессенджера Telegram. Пользователи второй день жалуются на проблемы с загрузкой контента.

10 февраля 2026 года Роскомнадзор начал частично ограничивать работу мессенджера Telegram в России.

«Власти приняли решение начать работу по замедлению работы мессенджера Telegram в России», — сказали источники РБК в профильных ведомствах.

В августе 2025 РКН ввел ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp1. Это объяснили мерами по защите от мошенников, поскольку мессенджеры стали сервисами для обмана и вымогательства денег.

9 и 10 февраля 2026 года пользователи Telegram стали жаловаться на то, что фотографии и видео плохо загружаются. По данным сайта «Сбой.рф», количество жалоб превысило 3,1 тыс.

Статистика жалоб пользователей на работу Telegram. Источник.

36% жалоб приходит от пользователей из Москвы, 12% — из Санкт-Петербурга, а 7% — из Новосибирской области.