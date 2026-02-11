Объем помощи по ОМС в 2026 году вырастет на 9,6%

В 2026 объем бесплатной медицинской помощи, которую оказывают за счет обязательного медицинского страхования (ОМС), увеличится на 9,6% — до 4,8 трлн рублей.

«Это позволяет нам обеспечить все обязательства, которые взяло на себя государство и, естественно, регионы страны. Это позволяет нам обеспечивать заработную плату медицинским работникам», — рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Также она добавила, что в 2025 году почти на 28% вырос объем социальных выплат, которые платят работникам первичного звена здравоохранения. Если в 2024 году сумма была 158 млрд рублей, то в 2025 — 202 млрд. Статистика говорит о том, что сфера привлекает больше персонала.

Голикова ожидает, что такая тенденция продлится и в 2026 году, поэтому в бюджете заложили ресурсы для этого.