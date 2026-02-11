🤦♀️ Пояснительная записка к упрощенной отчетности за 2025 год — что в ней писать? Выпуск № 23 подкаста «Налоговое утро»
«Кому она вообще нужна?» — таким вопросом задались ведущие подкаста. Спойлер: по сути только ФНС, да и это не точно. Как заполнить пусть даже формальный документ, чтобы к вам не было претензий — разобрали в новом выпуске.
Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Присоединяйтесь к нам в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, VK-подкасте и на других платформах.
Также подкаст можно слушать на YouTube-канале «Клерка». Подпишитесь, у нас там еще много полезного!
Топ-5 выпусков подкаста:
Сколько зарабатывает бухгалтер и сколько он хочет получать на самом деле
Бухгалтеры об АУСН: «мы сделали все за вас, но вы все равно должны сделать это сами»
🔥 Бухгалтеры спорят — сколько надо брать денег за их работу? — самый популярный выпуск!
Ставьте лайки 💗, оставляйте ваши комментарии и не забудьте подписываться — вы помогаете делать наш подкаст лучше и популярнее среди бухгалтеров.
Кстати, в связи с тем, что РКН решил лишить нас возможности нормально общаться в Телеграм, приглашаем вас подписаться на канал «Клерка» в MAX Клерк.ру — весь для бухгалтера.
Предлагайте новые темы выпусков для подкаста в комментариях под этой новостью.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по иностранным словам. Что делать, если в словарях РАН и на Normaslov нет слова (= оно иностранное, запрещено)? Товарный знак на каждый «бьюти», «кэжуал», «стрипсы», «айс» не нарегистрируешь.
Нужно ли по 168-ФЗ, 38-ФЗ и 53-ФЗ переделывать страницы на сайтах — лендинги, блоги, посадочные (коммерческие и инфо)? Работали ли с такими запросами? Что-то вроде аудита иностранных слов, юридической проверки рекламы и тд