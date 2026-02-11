🤦‍♀️ Пояснительная записка к упрощенной отчетности за 2025 год — что в ней писать? Выпуск № 23 подкаста «Налоговое утро»

Все организации должны добавить к бухгалтерской отчетности за 2025 год пояснения. Раньше малый бизнес мог не подавать пояснительную записку, а теперь и ему нужно ее прикладывать.

«Кому она вообще нужна?» — таким вопросом задались ведущие подкаста. Спойлер: по сути только ФНС, да и это не точно. Как заполнить пусть даже формальный документ, чтобы к вам не было претензий — разобрали в новом выпуске.

