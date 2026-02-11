🕒 Законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы и других важных изменениях в ТК РФ приняли в первом чтении
10 февраля 2026 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов.
Также установят единый порядок оплаты труда для сверхурочной работы:
до 120 часов:
первые два часа — с коэффициентом 1,5;
последующие часы — с коэффициентом 2;
с 121-го часа — с коэффициентом 2.
Конкретные размеры оплаты сверхурочной работы будут определяться коллективным договором или соглашением, а по желанию работника вместо повышенной оплаты сверхурочная работа может компенсироваться отдыхом.
Кроме того, расширят перечень оснований расторжения трудового договора в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей – хищения по месту работы.
Также вводится электронный кадровый документооборот в отношении документов о прохождении работниками инструктажей, в том числе по охране труда.
Для МСП увеличат предельную численность работников, с которыми могут быть заключены срочные трудовые договоры — с 35 до 70 человек.
Законопроект предлагает отменить запрет на отзыв из непрерывного отпуска работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.
Направлять уведомления работникам об их увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата можно будет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в электронном виде через платформу «Работа России».
Для сотрудников, работающих сверхурочно, предусмотрено ежегодное прохождение диспансеризации с освобождением от работы на один рабочий день с сохранением среднего заработка, а также медосмотров перед началом сверхурочной работы.
В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, а нормы про инструктажи — с 1 сентября 2027.
