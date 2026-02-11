🕒 Законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы и других важных изменениях в ТК РФ приняли в первом чтении

Лимит сверхурочной работы повысят до 240 часов в год с 1 марта 2026.

10 февраля 2026 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов.

Также установят единый порядок оплаты труда для сверхурочной работы:

до 120 часов: первые два часа — с коэффициентом 1,5; последующие часы — с коэффициентом 2;

с 121-го часа — с коэффициентом 2.

Конкретные размеры оплаты сверхурочной работы будут определяться коллективным договором или соглашением, а по желанию работника вместо повышенной оплаты сверхурочная работа может компенсироваться отдыхом.

Кроме того, расширят перечень оснований расторжения трудового договора в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей – хищения по месту работы.

Также вводится электронный кадровый документооборот в отношении документов о прохождении работниками инструктажей, в том числе по охране труда.

Для МСП увеличат предельную численность работников, с которыми могут быть заключены срочные трудовые договоры — с 35 до 70 человек.

Законопроект предлагает отменить запрет на отзыв из непрерывного отпуска работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.

Направлять уведомления работникам об их увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата можно будет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в электронном виде через платформу «Работа России».

Для сотрудников, работающих сверхурочно, предусмотрено ежегодное прохождение диспансеризации с освобождением от работы на один рабочий день с сохранением среднего заработка, а также медосмотров перед началом сверхурочной работы.

В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, а нормы про инструктажи — с 1 сентября 2027.