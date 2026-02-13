📋 Заключение при проведении СОУТ – это часть протокола, а не отдельный документ
В письме от 20.06.2025 № 15-1/ООГ-1304 Минтруд уточнил требования к оформлению результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и опасных факторов при проведении СОУТ.
Методика проведения СОУТ утверждена приказом Минтруда от 21.11.2023 № 817н.
Согласно подп. 14 п. 20 Методики, результаты проведенных исследований, испытаний и измерений вредных и опасных факторов оформляются протоколами в отношении каждого из этих факторов, подвергнутых исследованиям.
В каждом протоколе должно быть заключение по фактическому уровню измеренного вредного или опасного фактора на всех местах проведения его исследований и измерений с указанием итогового класса (подкласса) условий труда вредного или опасного фактора, исходя из результатов измерений.
То есть в каждом протоколе исследований вредного или опасного производственного фактора должно быть указано его фактическое измеренное значение с заключением о соответствии или несоответствии этого значения гигиеническим нормативам.
Также в протоколах должны быть сведения об установленном по результатам измерений классе (подклассе) условий труда: ч. 1 и 2 ст. 3 закона о СОУТ от 28.12.2013 № 426-ФЗ.
Также Минутруд уточнил, что понятие «заключение» – это однозначный вывод, который нужно сделать по результатам проведенных исследований (испытаний) и измерений.
Такие заключения должны быть частью протокола, а не самостоятельным документом, подчеркнуло ведомство.
