🐶 В России предлагают ввести налог на выгул собак. С прогрессивной шкалой ставок

Полученные средства можно направить на помощь ветеринарным клиникам и благоустройство площадок для животных.

Общественный деятель Вадим Попов предложил ввести в России налог на выгул собак, чтобы получить средства на строительство и обслуживание площадок для выгула питомцев, на установку урн для отходов, а также на поддержку ветеринарных клиник.

«Введение налога на выгул собак — востребованное решение и проверенное мировым опытом <…>. Средства от налога также могут направляться на поддержку ветеринарных клиник, обеспечение доступности медицинских услуг для животных, проведение профилактических мероприятий против болезней», — сказал Попов.

Также он добавил, что налог поможет снизить число бродячих собак, поскольку у хозяев будет больше ответственности и контроля за размножением животных.

Налог предлагают начислять по прогрессивной шкале: чем больше собака, тем выше ставка, а некоторых могут освободить от уплаты. Например, льготы предоставят пенсионерам, многодетным и лицам с ограниченным возможностями.

