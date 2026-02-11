В декларации УСН за 2025 год есть новый раздел для упрощенцев из новых регионов

Раздел 4 заполняет бизнес из новых регионов, который уменьшал единый налог на сумму покупки контрольно-кассовой техники.

Компании, которые применяли УСН в 2025 году, должны сдать декларацию за этот период до 25 марта 2026 года, а ИП — до 27 апреля 2026.

Форма декларации утверждена приказом ФНС от 02.10.24 № ЕД-7-3/813@. В ней есть изменения, связанные с учетом страховых взносов при объекте налогообложения «доходы минус расходы», а также появился новый раздел 4. Он позволяет упрощенцам из новых регионов уменьшить единый налог или авансовые платежи на сумму контрольно-кассовой техники.

Заполняя декларацию, все показатели нужно указывать в полных рублях, применяя округление. Все, что меньше 50 копеек отбрасывается, а все, что больше — округляется до полного рубля.

Узнайте больше о том, как сформировать декларацию по УСН за 2025 год. Приходите на бесплатный вебинар «УСН-2026 и как сдать декларацию за 2025 год без ошибок». Он состоится 26 февраля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Главные изменения УСН с 2026 года:

новые лимиты;

НДС;

отмена понижающих коэффициентов в некоторых регионах.

2. Декларация по УСН за 2025 год: на что обратить внимание в первую очередь,

изменения в перечне доходов и расходов на УСН.

3. Переход с УСН на АУСН и ОСНО.

4. Потеря права на УСН.

5. Декларации по УСН за 2025 год: план действий. Как проверить корректность данных.

Спикер — Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член Палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД/ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом.

Ждем вас на вебинаре 26 февраля в 11:00 мск!