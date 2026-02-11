В декларации УСН за 2025 год есть новый раздел для упрощенцев из новых регионов
Компании, которые применяли УСН в 2025 году, должны сдать декларацию за этот период до 25 марта 2026 года, а ИП — до 27 апреля 2026.
Форма декларации утверждена приказом ФНС от 02.10.24 № ЕД-7-3/813@. В ней есть изменения, связанные с учетом страховых взносов при объекте налогообложения «доходы минус расходы», а также появился новый раздел 4. Он позволяет упрощенцам из новых регионов уменьшить единый налог или авансовые платежи на сумму контрольно-кассовой техники.
Заполняя декларацию, все показатели нужно указывать в полных рублях, применяя округление. Все, что меньше 50 копеек отбрасывается, а все, что больше — округляется до полного рубля.
