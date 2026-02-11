📌 Стало больше оснований для зачета положительного сальдо ЕНС

Зачет можно провести в счет налогов и других платежей в размере не больше положительного сальдо единого налогового счета.

Согласно ст. 78 НК, расширен перечень оснований для проведения зачета положительного сальдо ЕНС, напомнило региональное УФНС.

Теперь зачет можно провести в счет:

исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в этом;

суммы налогов, госпошлины, в отношении уплаты которой арбитражным судом выдан исполнительный документ, других сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по которым истек срок их взыскания;

обжалуемых сумм налогов, если обязанность по уплате не исполнена на дату получения налоговым органом жалобы;

суммы налогов, госпошлины, в отношении уплаты которых арбитражным судом выдан исполнительный документ, иных сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в других случаях.

«Заявление о распоряжении путем зачета представляется в налоговый орган по месту учета по установленному формату в электронной форме с УКЭП по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика», — напомнили налоговики.

Зачет можно провести в размере не больше положительного сальдо ЕНС. Если на ЕНС отсутствует положительное сальдо – в зачете откажут. Если денег недостаточно – зачет проведут частично.

