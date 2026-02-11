Акция 1+3 моб
🔴 Вебинар: Топ-5 трендов налоговых проверок в 2026 году →
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: ИИ начнут предустанавливать на смартфоны, россияне скупили капибар из-за интернет-трендов, сварщики получают больше айтишников

Подготовили обзор главных событий дня — 11 февраля 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Установка ИИ на мобильные устройства и другую реализуемую в РФ электронику может стать обязательной. Это следует из материалов Правительства, в которых собраны предложения к законопроекту по регулированию искусственного интеллекта.

  • Рыночная ипотека на готовое жилье сегодня остается доступной менее чем одному из шести россиян. Возможное снижение ключевой ставки с 16% до 12% к концу года ситуацию принципиально не изменит из-за уровня доходов населения и действующих ограничений банков.

  • Министр труда и социальной защиты Антон Котяков не поддержал идею об отмене всех социальных выплат семьям в обмен на предоставление им жилья. 

  • Краткосрочные полисы ОСАГО достигли в январе 40% от общего числа продаж.

  • «Вкусно — и точка» отказалась от строительства фабрики игрушек для детского набора «Кидз Комбо».

  • Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала, что рост цен на огурцы связан с сезонными факторами. С наступлением потепления в конце февраля-начале марта ожидается снижение цен.

  • Сварщики обогнали айтишников по зарплате. Им платят уже 267 тыс. рублей в месяц. На втором месте дата-сайентисты с зарплатой 250 тыс., а на третьем — DevOps-инженеры с зарплатой 216 тыс.

  • Доставка еды подорожает на 10% из-за ужесточения требований к курьерам. Они будут обязаны проходить медосмотры, сдавать тесты на знание ПДД, иметь страховку и идентификатор, получать допуск к работе.

  • Wildberries запускает собственную экспресс-доставку с товарами у дома. На старте пилота распределительный хаб будет предлагать покупателям ассортимент из 1,2 тыс. товаров. Основу предложения будут формировать категории «Красота», «Бытовая химия», «Товары для животных».

  • Бизнес не планирует массово отказываться от рекламы в Telegram, несмотря на его замедление.

  • Россияне стали чаще лечить психические расстройства по ДМС. В 2025 году спрос на психологическую помощь в рамках ДМС вырос на 14% по сравнению с прошлым годом.

  • Апартаменты и квартиры в 2025 году сформировали 18% бронирований размещения деловых туристов. Это связано с нехваткой в отдельных городах гостиничного фонда, ростом предложения и стремлением оптимизировать бюджеты.

  • Япония в 2025 году стала лидером по росту спроса на визы со стороны деловых туристов — показатель прибавил 89% год к году. 

  • Доля атак на российские организации, совершаемых с целью шпионажа, в 2025 году выросла до 37% против 21% в 2024 году.

  • 2ГИС запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру.

  • В российских зоопарках зафиксировали дефицит капибар в связи с тем, что многие зоопарки захотели приобрести животное из-за его возросшей популярности.

Автор

Контур
Защита персональных данных

Как создать внутреннюю систему безопасности и контролировать сотрудников в 2026 году

За утечку персональных данных бизнесу грозят штрафы до 500 млн руб. (ст. 13.11 КоАП). Умышленные действия или неосторожность сотрудников могут привести к административным санкциям, репутационным рискам, операционным проблемам. В России 83% компаний используют ИБ-решения для защиты от внешних угроз, забывая при этом о внутренних уязвимостях.

Как создать внутреннюю систему безопасности и контролировать сотрудников в 2026 году
1
Татьяна

Комментарии

1
ГлавнаяПодарки