⚡️ Итоги дня: ИИ начнут предустанавливать на смартфоны, россияне скупили капибар из-за интернет-трендов, сварщики получают больше айтишников

Установка ИИ на мобильные устройства и другую реализуемую в РФ электронику может стать обязательной. Это следует из материалов Правительства, в которых собраны предложения к законопроекту по регулированию искусственного интеллекта.

Рыночная ипотека на готовое жилье сегодня остается доступной менее чем одному из шести россиян. Возможное снижение ключевой ставки с 16% до 12% к концу года ситуацию принципиально не изменит из-за уровня доходов населения и действующих ограничений банков.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков не поддержал идею об отмене всех социальных выплат семьям в обмен на предоставление им жилья.

Краткосрочные полисы ОСАГО достигли в январе 40% от общего числа продаж.

«Вкусно — и точка» отказалась от строительства фабрики игрушек для детского набора «Кидз Комбо».

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала, что рост цен на огурцы связан с сезонными факторами. С наступлением потепления в конце февраля-начале марта ожидается снижение цен.

Сварщики обогнали айтишников по зарплате. Им платят уже 267 тыс. рублей в месяц. На втором месте дата-сайентисты с зарплатой 250 тыс., а на третьем — DevOps-инженеры с зарплатой 216 тыс.

Доставка еды подорожает на 10% из-за ужесточения требований к курьерам. Они будут обязаны проходить медосмотры, сдавать тесты на знание ПДД, иметь страховку и идентификатор, получать допуск к работе.

Wildberries запускает собственную экспресс-доставку с товарами у дома. На старте пилота распределительный хаб будет предлагать покупателям ассортимент из 1,2 тыс. товаров. Основу предложения будут формировать категории «Красота», «Бытовая химия», «Товары для животных».

Бизнес не планирует массово отказываться от рекламы в Telegram, несмотря на его замедление.

Россияне стали чаще лечить психические расстройства по ДМС. В 2025 году спрос на психологическую помощь в рамках ДМС вырос на 14% по сравнению с прошлым годом.

Апартаменты и квартиры в 2025 году сформировали 18% бронирований размещения деловых туристов. Это связано с нехваткой в отдельных городах гостиничного фонда, ростом предложения и стремлением оптимизировать бюджеты.

Япония в 2025 году стала лидером по росту спроса на визы со стороны деловых туристов — показатель прибавил 89% год к году.

Доля атак на российские организации, совершаемых с целью шпионажа, в 2025 году выросла до 37% против 21% в 2024 году.

2ГИС запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру.