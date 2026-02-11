Введены новые коды операций по НДС

Налогоплательщикам, которые проектируют и строят инфраструктуру высокоскоростных магистралей (ВСМ), продлили сроки уплаты НДС. Для этого ввели новые коды операций.

ФНС опубликовала дополнительные разъяснения по отражению операций в налоговой отчетности для компаний – участников проектирования и строительства инфраструктуры высокоскоростных магистралей (ВСМ).

Уточняется позиция, изложенная в письме ФНС от 25.12.2025 № СД4-3/11675@ о порядке продления сроков уплаты НДС.

Налогоплательщикам, задействованным в строительстве ВСМ, следует применять такие коды в НДС-декларации:

в книге продаж (разделы 9 и 9.1) — коды операций 52 и/или 53 ;

в книге покупок (разделы 8 и 8.1) — код операции 54.

Важное нововведение касается корректировочных счетов-фактур. При уменьшении стоимости выполненных работ по ВСМ и выставлении корректировочного счета-фактуры, продавец может принять к вычету разницу в суммах НДС (п. 13 ст. 171 НК).

Для корректного расчета суммы налога, срок уплаты можно продлить на основании постановления Правительства от 30.12.2024 № 1992. ФНС рекомендует при регистрации такого корректировочного счета-фактуры указывать в графе 2 книги покупок новый код операции — 55, добавили налоговики.

Подробнее о том, как работать с НДС в 2026 году, расскажем на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2026». Вы научитесь рассчитывать НДС при ОСНО и УСН, заполнять декларацию, оформлять счета-фактуры и вести учет НДС в 1С.

Цена курса со скидкой 66%: 8 900 ₽ вместо 26 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.