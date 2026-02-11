💃 Оставайтесь на связи с коллегами — присоединяйтесь к чату бухгалтеров в MAX

«Клерк» запустил в мессенджере MAX чат для бухгалтеров, чтобы коллеги могли быстро находить решение проблем, получать важные советы и делиться опытом.

На фоне новостей о блокировке Telegram «Клерк» решил перенести бухгалтерские чаты в мессенджер MAX, чтобы специалисты по учету не расставались с приятным сообществом профессионалов.

Присоединяйтесь

В чате вы можете получить советы коллег, поделиться опытом, обсудить спорные ситуации, с которыми столкнулись на работе.

Кроме того, у нас работает форум, где также есть живое общение и рекомендации от экспертов «Клерка».

Подписывайтесь на чат в MAX и заглядывайте на форум «Клерка», чтобы всегда оставаться на связи с бухгалтерским сообществом!