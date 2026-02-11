💃 Оставайтесь на связи с коллегами — присоединяйтесь к чату бухгалтеров в MAX
На фоне новостей о блокировке Telegram «Клерк» решил перенести бухгалтерские чаты в мессенджер MAX, чтобы специалисты по учету не расставались с приятным сообществом профессионалов.
В чате вы можете получить советы коллег, поделиться опытом, обсудить спорные ситуации, с которыми столкнулись на работе.
Кроме того, у нас работает форум, где также есть живое общение и рекомендации от экспертов «Клерка».
Подписывайтесь на чат в MAX и заглядывайте на форум «Клерка», чтобы всегда оставаться на связи с бухгалтерским сообществом!
Начать дискуссию