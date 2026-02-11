Стенякина: если работник годами копил отпуск – ему могут не присудить компенсацию

Суды изучают обстоятельства, по которым отпуск не был использован, и могут решить, что работник сам не хотел идти в отпуск.

Если работник сознательно отказывался от отпуска и годами копил дни, то в случае судебного спора он может не добиться компенсации.

Так считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«В случае судебных споров суды тщательно изучают обстоятельства, по которым отпуск не был использован. Ключевым критерием здесь будет являться позиция работодателя. Если в ходе разбирательства выясняется, что компания не препятствовала уходу в отпуск, соблюдала график и напоминала о праве на отдых, а сотрудник сам добровольно и сознательно отказывался от него, суд может расценить это как нереализованное по личному выбору право», — заявила депутат.

В таких ситуациях работника могут полностью или частично лишить компенсации за накопленные отпуска. По ее словам, такие прецеденты в судебной практике уже были.

«Существует практика, когда при увольнении сотрудника работодатель обычно выплачивает денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска», — уточнила депутат.

Но на практике встречаются ситуации, когда сотрудники годами не уходят в отпуск, накапливая по 70-80 дней отдыха, и при увольнении рассчитывают получить за них деньги.

Перенос отпуска на следующий год допустим только в исключительных случаях.

ТК прямо запрещает не давать оплачиваемый отпуск более двух лет подряд. Кадровые службы обычно строго следят за графиками отпусков и напоминают сотрудникам об отдыхе, так как за нарушения этих норм работодателю грозят серьезные штрафы, уточнила парламентарий.

