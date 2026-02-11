💰 Кому работодатели готовы платить больше всего: на первом месте сварщики, а бухгалтеров нет в топе

Назвали самых «дорогих» специалистов на начало 2026 года.

Платформа hh.ru назвала самых высокооплачиваемых специалистов в январе 2026 года. В первой тройке оказались сварщики, дата-сайентисты и DevOps-инженеры (исследование есть у «Клерка»).

«В январе 2026 г. медиана предлагаемых зарплат в вакансиях сварщиков составила 267 300 руб., в вакансиях дата-сайентистов — 250 000 руб., в вакансиях DevOps-инженеров — 216 800 руб. Также в топ-5 вошли агенты по недвижимости (203 000 руб.) и геологи (197 900 руб.)», — рассказала директор по исследованиям hh Мария Игнатова.

Еще в топ специалистов с самыми высокими зарплатами попали:

брокеры (190 000 руб.);

системные аналитики (188 600 руб.);

главные инженеры проектов (175 300 руб.);

курьеры (166 500 руб.);

электромонтажники (160 000 руб.).

Также медиана предлагаемых зарплат в январе 2026 года превысила 150 000 руб. для геодезистов (159 600 руб.), прорабов и мастеров СМР (157 600 руб.), программистов и разработчиков (150 000 руб.).

Подробнее о том, как рассчитывать зарплату, премии и пособия, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы научитесь составлять отчетность и внутренние нормативные акты, считать и уплачивать налоги по требованиям 2026 года.

Цена со скидкой 72%: 8 900 ₽ вместо 31 700 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.