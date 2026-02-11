Налоговая разъяснила тонкости заполнения УСН-декларации для новых регионов

В чате ФНС налогоплательщики из новых регионов России задают вопросы по заполнению УСН-декларации за 2025 год.

Как заполнить строку 124 декларации для Запорожской области, какой код основания уменьшения налога при УСН «доходы» за 2025 год указывать в декларации для ДНР, спросили подписчики.

«В декларации по УСН "Доходы" за 2025 год в строке 124 Раздела 2.1.1 в первой части показателя указывается значение в соответствии с приложением № 5 к Порядку заполнения декларации по УСН (код «3462010»)», — ответили налоговики.

Во второй части показателя в строке 124 Раздела 2.1.1 указывается номер, пункт и подпункт статьи закона субъекта РФ. Для каждого из указанных реквизитов отведено по четыре знакоместа, заполняются слева направо. Если реквизит меньше четырех знаков, свободные знакоместа слева от значения заполняют нулями.

Законом Запорожской области от 30.11.2023 № 5 на 2025 год были установлены пониженные ставки налога по УСН.

Налогоплательщики в регионе, применявшие в 2025 году УСН с объектом «доходы», строку 124 декларации УСН заполняют так: «3462010/000100010000», уточнили представители ФНС.

Подробнее о том, как перейти на УСН и вести учет на спецрежиме в 2026 году, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Вы научитесь рассчитывать НДС на УСН, заполнять обновленную декларацию, узнаете, как снизить налоговую нагрузку и получить льготы.

Цена со скидкой 69%: 9 900 ₽ вместо 31 790 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.