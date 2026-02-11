Маркетплейсы с апреля 2026 будут проверять товары продавцов через ресурсы Роспатента

Согласно документу кабмина, площадки получат доступ к базам данных об охраняемых объектах интеллектуальной собственности.

Маркетплейсам дадут доступ к информационным ресурсам Роспатента. Там они смогут проверять товары продавцов на нарушения интеллектуальной собственности.

Об этом говорится в утвержденном правительством документе, сообщает ТАСС.

Интернет-площадки получат доступ к базам данных об охраняемых объектах интеллектуальной собственности. Там можно онлайн проверить информацию об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, зарегистрированных товарных знаках, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров.

Интеграцию планируют завершить к апрелю 2026 года. Также к апрелю Минэкономразвития, Минпромторг и Минцифры должны представить в кабмине доклад о выполненной работе.

Планируется, что нововведение поможет в предотвращении оборота контрафакта и станет частью комплексной стратегии по созданию безопасной цифровой торговой среды.

После получения доступа к ресурсам Роспатента маркетплейсы смогут оперативно выявлять и блокировать товары, нарушающие интеллектуальные права, быстрее разрешать споры между продавцами и правообладателями, уточнила пресс-служба ведомства.