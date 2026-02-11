Минпромторг: с 2027 года на импортные товары в онлайн-магазинах будет полный НДС
С 2027 года Минпромторг собирается установить полный НДС на иностранные товары, которые россияне покупают в онлайн-магазинах. Это обеспечит более справедливые условия для российских и зарубежных продавцов.
Глава министерства Антон Алиханов выступает за то, чтобы с 1 января 2027 года ввести полный НДС по ставке 22% для иностранных товаров. Это предложение отличается от того, что хочет Минфин.
В Минфине предлагают постепенно увеличивать ставку НДС на покупки импортных товаров. В 2027 году она будет 5%, в 2028 — 10%, в 2029 — 15%, а начиная с 2030 года — 20%. Об этом пишет «Интерфакс».
Кроме того, Минпромторг собирается донастраивать систему трансграничной торговли и выровнять комиссии на маркетплейсах.
