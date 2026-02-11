Минфин: крупные иностранные компании все равно вернутся в Россию

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что возвращение крупных зарубежных компаний в Россию неизбежно. Этот рынок остается крупным и привлекательным для бизнеса.

«Я думаю, что цели зависят от конкретных ситуаций, я уверен, что многие [крупные иностранные] компании, конечно, вернутся. Это неизбежно», — сказал Моисеев.

Также он добавил, что в 2022 году крупные иностранные компании практически полностью отдали российский рынок, поэтому они будут стремиться на него вернуться.

Для компаний, которые хотят вернуться в РФ, сейчас действуют следующие критерии: они не должны финансировать ВСУ, они были обязаны уйти с российского рынка цивилизованно, не бросая активы и сотрудников.

Моисеев добавил, что Минфин готовит проект указа, по которому добросовестный иностранный бизнес сможет легче вернуться на российский рынок.