Ускоренное возмещение НДС продлили на 2026 год

НДС можно вернуть за две недели, а не за три месяца. Для этого нужно написать заявление в ФНС о применении ускоренного механизма.

В 2026 году у компаний и ИП сохранится возможность возместить НДС в ускоренном режиме, без предоставления банковских гарантий и поручительств.

«Такая мера поддержки бизнеса позволяет претендовать на нее более широкому кругу налогоплательщиков вне зависимости от объема получаемых доходов», — сказано на сайте ФНС.

Чтобы воспользоваться ускоренным возмещением НДС, нужно подходить по двум условиям:

не находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротстве;

заявить к возмещению сумму, которая не превышает сумму уплаченных налогов и взносов за предыдущий год. Расчет лимитов есть в письме от 01.04.2022 № ЕА-4-15\3971@.

Для получения возмещения нужно в течение пяти рабочих дней со дня подачи декларации с НДС к возмещению направить в налоговую заявление об ускоренном порядке.

У налоговиков будет пять дней, чтобы проверить документы и передать их в казначейство. Возврат займет максимум две недели, а не три месяца, как раньше.

