Налоговая: есть случаи, когда подарок облагается НДФЛ

Подарок облагается налогом в зависимости от того, кто подарил и какой подарок.

Любые подарки от членов семьи или близких родственников не облагаются НДФЛ, напомнили налоговики.

Члены семьи и близкие родственники – это супруги, родители и дети (в том числе усыновители и усыновленные), дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.

Подарки от физлиц – не близких родственников облагаются НДФЛ, если подарены:

недвижимость;

транспортное средство;

акции, доли, паи;

цифровые финансовые активы, цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права.

«Иные подарки, как в денежной, так и в натуральной формах, налогом не облагаются», — уточняет УФНС.

Если подарок дарит работодатель, то он как налоговый агент рассчитает НДФЛ со стоимости подарка и удержит его из доходов одаряемого сотрудника. Например, из зарплаты. Если удержать налог невозможно – работодатель сообщает об этом работнику и в налоговую не позднее 25 февраля следующего года, указывая доход и сумму неудержанного налога.

Тогда получатель не подает декларацию по подарку, а налог заплатит на основании налогового уведомления, которое пришлют инспекторы.

Подарки от организаций и ИП общей стоимостью не более 4 000 руб. за налоговый период (календарный год) не облагаются НДФЛ. Все, что выше лимита, полностью облагается НДФЛ. Если человек получил в году несколько подарков, их стоимость суммируют.

Как самостоятельно заплатить налог:

рассчитать его сумму (за исключением случая, когда налог рассчитан и указан работодателем в справке о доходах), заполнить и отправить в налоговую декларацию 3-НДФЛ;

уплатить НДФЛ.

Для расчета НДФЛ умножают стоимость подарка на налоговую ставку.

Если стоимость подарка неизвестна, налоговая база определяется так:

Вид подарка Налоговая база Недвижимость По ее кадастровой стоимости в ЕГРН, подлежащей применению с 1 января года, в котором зарегистрировали переход права собственности. Если объект образован в течение календарного года, то в расчет берется его кадастровая стоимость на дату постановки на кадастровый учет. Автомобиль По его рыночной стоимости Акции, инвестиционные паи и доли в уставном капитале Рыночная стоимость принимается равной действительной стоимости доли участника ООО, соответствующей части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру доли, либо устанавливается независимым оценщиком.

Налоговая ставка для налоговых резидентов РФ зависит от полученного дохода и составляет 13% или 15%, для нерезидентов – 30%.

Если одаряемый (независимо от его налогового резидентства) имел статус иноагента в течение хотя бы одного дня в год получения подарка, с 1 января 2026 года применяется ставка НДФЛ 30%.

Подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2025 год нужно не позднее 30 апреля 2026. Срок уплаты НДФЛ по декларации – не позднее 15 июля 2026 года.

