Правительство изменит нормы для получения пособий многодетными семьями

Многодетные семьи, которые в рамках 10% превысили максимальный уровень дохода для назначения единого пособия, все равно будут получать выплаты.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что кабмин подготовил поправки, по которому многодетные семьи продолжат получать пособие, если превысят установленный максимальный уровень дохода до 10%.

«Предлагается, что если доходы многодетных семей при повторном назначении этой выплаты превысят величину одного прожиточного минимума в пределах 10%, им будет продлено предоставление единого пособия еще на 12 месяцев в размере половины прожиточного минимума», — сказал Мишустин.

Точная сумма будет варьировать от региона РФ.

Если поправки примут, они будут действовать задним числом и распространятся на пособия, начиная с 1 января 2026 года.