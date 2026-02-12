8164 КПК БСН моб
💲 Курс доллара, евро и юаня на 12 февраля 2026 года

Банк России установил курс доллара США 77,5 рублей, евро стоит 92,5.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 12 февраля 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

77,4648 рубля

Евро

92,4750 рубля

Юань

11,1681 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 12 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер считает, что рубль прерывает снижение, а курсы иностранных валют останавливаются на подъеме. Доллар пока что не смог пройти многолетний нисходящий тренд, но позже будут новые попытки.

