💲 Курс доллара, евро и юаня на 12 февраля 2026 года

На 12 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,5 рублей, курс евро — 92,5.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 12 февраля 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 77,4648 рубля Евро 92,4750 рубля Юань 11,1681 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 12 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер считает, что рубль прерывает снижение, а курсы иностранных валют останавливаются на подъеме. Доллар пока что не смог пройти многолетний нисходящий тренд, но позже будут новые попытки.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.