💲 Курс доллара, евро и юаня на 12 февраля 2026 года
Банк России установил курс доллара США 77,5 рублей, евро стоит 92,5.
На 12 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,5 рублей, курс евро — 92,5.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 12 февраля 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
77,4648 рубля
Евро
92,4750 рубля
Юань
11,1681 рубля
Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер считает, что рубль прерывает снижение, а курсы иностранных валют останавливаются на подъеме. Доллар пока что не смог пройти многолетний нисходящий тренд, но позже будут новые попытки.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
Начать дискуссию