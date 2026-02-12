Смотрите в квитанции ЖКХ и не можете поверить, что придется заплатить так много? Расскажите, во сколько вам обошлись ЖКУ в январе — и как это сказалось на вашем бюджете
Подорожало и электричество, и вода, и отопление. Последнее — во многом из-за сильных январских морозов. При этом уже осенью грядет новая индексация тарифов — и новые расходы населения. С учетом роста цен на продукты и другие товары удорожание услуг ЖКХ становится большой проблемой для многих россиян.
Если вы тоже пребываете в шоке от суммы, которую увидели в квитанции за январь, расскажите нам о своей реакции и планах по экономии или другому способу адаптации. Самые интересные ответы мы опубликуем.
Напишите в комментариях к этой новости:
Насколько выросла стоимость ЖКХ для вас по сравнению с декабрем? Коротко опишите, за какой объект (или объекты) вы платите, что важно о нем знать и какие именно платежи выросли.
Как вы отреагировали на новую сумму квартплаты? Обсуждали ли эту тему со знакомыми? У них платежи тоже резко выросли?
Как новые тарифы повлияют на ваш бюджет? И как вы планируете с этим справляться?
