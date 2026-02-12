8164 КПК БСН моб
🔴 Вебинар: Топ-5 трендов налоговых проверок в 2026 году →

Смотрите в квитанции ЖКХ и не можете поверить, что придется заплатить так много? Расскажите, во сколько вам обошлись ЖКУ в январе — и как это сказалось на вашем бюджете

С января тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по всей России должны были вырасти на 1,7% из-за повышения в новом году НДС. Однако по факту жители разных регионов столкнулись с более резким скачком стоимости ЖКУ, на что они активно жалуются в СМИ и соцсетях.

Подорожало и электричество, и вода, и отопление. Последнее — во многом из-за сильных январских морозов. При этом уже осенью грядет новая индексация тарифов — и новые расходы населения. С учетом роста цен на продукты и другие товары удорожание услуг ЖКХ становится большой проблемой для многих россиян.

Если вы тоже пребываете в шоке от суммы, которую увидели в квитанции за январь, расскажите нам о своей реакции и планах по экономии или другому способу адаптации. Самые интересные ответы мы опубликуем.

Напишите в комментариях к этой новости:

  1. Насколько выросла стоимость ЖКХ для вас по сравнению с декабрем? Коротко опишите, за какой объект (или объекты) вы платите, что важно о нем знать и какие именно платежи выросли.

  2. Как вы отреагировали на новую сумму квартплаты? Обсуждали ли эту тему со знакомыми? У них платежи тоже резко выросли?

  3. Как новые тарифы повлияют на ваш бюджет? И как вы планируете с этим справляться?

Дата публикации: 12.02.2026, 08:38

Начать дискуссию

ГлавнаяПодарки