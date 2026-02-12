✅ Утверждена рекомендация по ликвидационной стоимости основного средства
5 февраля 2026 года комитет по рекомендациям НРБУ «БМЦ» (Бухгалтерский методологический центр) утвердил новую Рекомендацию Р-179/2026-КпР «Ликвидационная стоимость основного средства».
Документ призван устранить неоднородность практики определения ликвидационной стоимости в связи с разными сценариями выбытия ОС.
Рекомендацию подготовили в связи с обсуждениями в профессиональном сообществе, как корректнее определять ликвидационную стоимость по ФСБУ 6/2020 на практике.
Обсуждалось, из чего следует исходить:
из ожидаемого сценария выбытия объекта именно в условиях конкретной организации;
ориентироваться на «наилучший» с рыночной точки зрения вариант получения выгод.
Эксперты пришли к выводу, что выбор «наилучшего» сценария как универсальной базы расчета может сместить акцент с амортизационной модели и исказить экономический смысл амортизации как отражения потребления выгод от актива конкретной организацией.
Разработанная рекомендация рассматривает ликвидационную стоимость в качестве элемента единой амортизационной модели, поэтому она определяется на согласованной основе с другими элементами амортизации — сроком полезного использования и способом начисления амортизации.
Документ устанавливает:
недопустимость определения по одному объекту разных элементов амортизации на основе разных предположений;
необходимость исходить из ожидаемого для организации способа выбытия объекта в конце срока полезного использования с учетом ее индивидуальных обстоятельств;
обязанность регулярной проверки ликвидационной стоимости (наряду со СПИ и способом амортизации) в конце каждого отчетного года и пересмотр предположений о способах выбытия.
Также эксперты разъяснили соотношение ликвидационной и справедливой стоимости, привели сопоставления с логикой международных стандартов (IAS 16 и IFRS 13) в части различий между подходами к определению стоимости, специфичной для организации, и моделью справедливой стоимости.
Комментарии6
Принять ликвидационную стоимость равной нулю, и достаточно.