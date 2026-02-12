✅ Утверждена рекомендация по ликвидационной стоимости основного средства

Фонд НРБУ «БМЦ» разработал рекомендацию по определению ликвидационной стоимости ОС в связи с разными сценариями выбытия. Ее определяют согласованно с другими элементами амортизации.

5 февраля 2026 года комитет по рекомендациям НРБУ «БМЦ» (Бухгалтерский методологический центр) утвердил новую Рекомендацию Р-179/2026-КпР «Ликвидационная стоимость основного средства».

Документ призван устранить неоднородность практики определения ликвидационной стоимости в связи с разными сценариями выбытия ОС.

Рекомендацию подготовили в связи с обсуждениями в профессиональном сообществе, как корректнее определять ликвидационную стоимость по ФСБУ 6/2020 на практике.

Обсуждалось, из чего следует исходить:

из ожидаемого сценария выбытия объекта именно в условиях конкретной организации;

ориентироваться на «наилучший» с рыночной точки зрения вариант получения выгод.

Эксперты пришли к выводу, что выбор «наилучшего» сценария как универсальной базы расчета может сместить акцент с амортизационной модели и исказить экономический смысл амортизации как отражения потребления выгод от актива конкретной организацией.

Разработанная рекомендация рассматривает ликвидационную стоимость в качестве элемента единой амортизационной модели, поэтому она определяется на согласованной основе с другими элементами амортизации — сроком полезного использования и способом начисления амортизации.

Документ устанавливает:

недопустимость определения по одному объекту разных элементов амортизации на основе разных предположений;

необходимость исходить из ожидаемого для организации способа выбытия объекта в конце срока полезного использования с учетом ее индивидуальных обстоятельств ;

обязанность регулярной проверки ликвидационной стоимости (наряду со СПИ и способом амортизации) в конце каждого отчетного года и пересмотр предположений о способах выбытия.

Также эксперты разъяснили соотношение ликвидационной и справедливой стоимости, привели сопоставления с логикой международных стандартов (IAS 16 и IFRS 13) в части различий между подходами к определению стоимости, специфичной для организации, и моделью справедливой стоимости.

