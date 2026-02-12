Путин поручил убрать лишние требования при трудоустройстве

Власти выяснят, какие требования при приеме на работу избыточные, а после откажутся от них.

Президент Владимир Путин поручил Национальному совету по профессиональным квалификациям проанализировать существующие требования при приеме на работу и отказаться от избыточных.

Ответственным за исполнение поручения назначили главу РСПП Александра Шохина. Ему предстоит сделать первый доклад по этому вопросу до 1 августа 2026 года, а потом информировать Президента каждый год. Об этом сказано на сайте Кремля.

Кроме того, до 1 сентября 2026 года власти должны обеспечить создание цифрового карьерного портфолио на портале Работа России. В него войдут сведения об образовании, квалификациях, профессиональных навыках и опыте работы.

Не менее 2% вузов, которые показали худшие результаты в национальных рейтингах, будут реорганизовывать.

Узнайте больше об изменения в трудовом законодательстве: читайте разбор эксперта!