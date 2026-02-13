Минэкономразвития: инфляция выросла из-за увеличения НДС и переноса цен
В начале 2026 года инфляция подскочила на фоне роста НДС до 22% и переноса роста цен с декабря 2025.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что в начале 2026 года инфляция ускорилась из-за повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары.
«С начала года был определенный всплеск, связанный с НДС и переносом продовольственной инфляции отчасти на январь — плодоовощи дешевели в декабре, а в январе был некоторый отскок», — объяснил Решетников.
По данным Росстата, на 9 февраля 2026 года инфляция в России составила 2,24%. Последние цифры по годовой инфляции от Минэкономразвития — 6,4%.
А, ну теперь все понятно.
А говорили, что НДС-то не повлияет на цены))