Минэкономразвития: инфляция выросла из-за увеличения НДС и переноса цен

В начале 2026 года инфляция подскочила на фоне роста НДС до 22% и переноса роста цен с декабря 2025.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что в начале 2026 года инфляция ускорилась из-за повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары.

«С начала года был определенный всплеск, связанный с НДС и переносом продовольственной инфляции отчасти на январь — плодоовощи дешевели в декабре, а в январе был некоторый отскок», — объяснил Решетников.

По данным Росстата, на 9 февраля 2026 года инфляция в России составила 2,24%. Последние цифры по годовой инфляции от Минэкономразвития — 6,4%.