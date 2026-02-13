ФНС рассказала о сроках перерегистрации компании при переезде
Налоговая служба в чате ФНС разъяснила порядок постановки на налоговый учет организации в другом регионе.
В соответствии со ст. 84 НК, при изменения места нахождения организации налоговый орган самостоятельно проводит ее снятие с учета в течение пяти дней:
российской организации – с дня внесения сведений об изменении места нахождения в ЕГРЮЛ;
иностранной организации по месту деятельности в РФ через аккредитованные филиал, представительство – с дня внесения сведений об изменении места нахождения в госреестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц;
иностранной организации по месту деятельности в РФ через иное обособленное подразделение – с дня получения заявления об изменении места нахождения.
Одновременно компанию поставят на учет в налоговой по новому месту нахождения.
