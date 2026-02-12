В мессенджере MAX теперь можно закрыть больничный

Директор Центрального института организации и информатизации здравоохранения Минздрава Ольга Кобякова рассказала, что лечащий врач теперь имеет право проводить дистанционный осмотри пациента через мессенджер MAX.

Если для того, чтобы принять решение о трудоспособности, будут нужны дополнительные данные или иная диагностика, врач назначит очную встречу. В других случаях доктор может сразу же закрыть листок нетрудоспособности. Об этом пишет RG.RU.

Оформить больничный дистанционно можно не только при заболевании самого человека, но и когда нужен уход за больным родственником, а также при пребывании на карантине в периоды эпидемиологического неблагополучия.