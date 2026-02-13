Ставка акциза на этиловый спирт выросла с 740 до 824 рублей
Ставки акцизов по ряду подакцизных товаров с 1 января 2026 года выросли.
Такие изменения в ст. 193 НК внесены законом от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ, сообщает налоговая служба.
«Например, ставка на этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья (в том числе его фармацевтическая субстанция), полученный организациями, имеющими свидетельство, предусмотренное п. 1 ст. 179.2 НК с 1 января по 31 декабря 2026 года, составляет 824 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре», — уточнили налоговики.
По другим подакцизным товарам с 1 января 2026 действуют такие ставки:
на пиво крепостью 0,5%-8,6% и напитки на его основе (сидр, пуаре, медовуху) — 33 руб. за литр;
пиво от 8,6% — 62 руб. за литр;
сахаросодержащие напитки — 11 руб. за литр;
бензин класса ниже Евро-5 — 18 411 руб. за тонну;
бензин класса Евро-5 — 17 959 руб. за тонну;
дизельное топливо — 12 738 руб. за тонну;
масла для дизельных и карбюраторных двигателей — 8 503 руб. за тонну;
авиационный керосин (до конца 2028 г.) — 2 800 руб. за тонну.
