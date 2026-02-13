Ставка акциза на этиловый спирт выросла с 740 до 824 рублей

С 1 января 2026 года изменились ставки по акцизам.

Ставки акцизов по ряду подакцизных товаров с 1 января 2026 года выросли.

Такие изменения в ст. 193 НК внесены законом от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ, сообщает налоговая служба.

«Например, ставка на этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья (в том числе его фармацевтическая субстанция), полученный организациями, имеющими свидетельство, предусмотренное п. 1 ст. 179.2 НК с 1 января по 31 декабря 2026 года, составляет 824 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре», — уточнили налоговики.

По другим подакцизным товарам с 1 января 2026 действуют такие ставки: