Акцизы

Ставка акциза на этиловый спирт выросла с 740 до 824 рублей

С 1 января 2026 года изменились ставки по акцизам.

Ставки акцизов по ряду подакцизных товаров с 1 января 2026 года выросли.

Такие изменения в ст. 193 НК внесены законом от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ, сообщает налоговая служба.

«Например, ставка на этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья (в том числе его фармацевтическая субстанция), полученный организациями, имеющими свидетельство, предусмотренное п. 1 ст. 179.2 НК с 1 января по 31 декабря 2026 года, составляет 824 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре», — уточнили налоговики.

По другим подакцизным товарам с 1 января 2026 действуют такие ставки:

  • на пиво крепостью 0,5%-8,6% и напитки на его основе (сидр, пуаре, медовуху) — 33 руб. за литр;

  • пиво от 8,6% — 62 руб. за литр;

  • сахаросодержащие напитки — 11 руб. за литр;

  • бензин класса ниже Евро-5 — 18 411 руб. за тонну;

  • бензин класса Евро-5 — 17 959 руб. за тонну;

  • дизельное топливо — 12 738 руб. за тонну;

  • масла для дизельных и карбюраторных двигателей — 8 503 руб. за тонну;

  • авиационный керосин (до конца 2028 г.) — 2 800 руб. за тонну.

