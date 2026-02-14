5 условий, при которых семьи с детьми могут не декларировать продажу жилья

В ряде случаев семьи с двумя и более детьми могут не подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ на доход от продажи квартиры, жилого дома.

От сдачи декларации за 2025 год и обложения НДФЛ освобождены доходы семей с двумя и более детьми, полученные от продажи в 2025 году жилья (комнаты, квартиры, жилого дома, квартиры). причем независимо от срока нахождения в их собственности.

Такой порядок действует при одновременном соблюдении условий:

возраст детей налогоплательщика — до 18 лет (или до 24 лет в случае обучения ребенка на очной форме);

кадастровая стоимость проданного жилого помещения — не превышает 50 млн рублей ;

налогоплательщику/членам его семьи на дату отчуждения жилья не принадлежит в совокупности более 50% в праве собственности на иное жилое помещение с большей общей площадью, купленное взамен;

в 2025 году либо до 30 апреля 2026 налогоплательщиком/членами его семьи приобретено в собственность другое жилье (при долевом строительстве — оплачена полная стоимость по договору);

общая площадь приобретенного жилого помещения превышает по площади или по кадастровой стоимости проданное.

Данное положение распространяется и на доходы, полученные от продажи долей в таком помещении несовершеннолетним, уточняет УФНС.

Срок представления декларации о доходах, полученных в 2025 году, – не позднее 30 апреля 2026 года.