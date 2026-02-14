Упрощенная ликвидация занимает 3,5 месяца, а обычная – год и более: условия для первой

Для малого и среднего бизнеса (МСП) действует упрощенный порядок прекращения деятельности.

Ликвидация представителя МСП в упрощенном порядке позволяет законно и без негативных последствий закрыть компанию, если она больше не работает.

«Главная цель — кардинально снизить административную и финансовую нагрузку на бизнес при закрытии. Вместо традиционной многоэтапной ликвидации, которая могла длиться год и более, упрощенная процедура занимает всего 3,5 месяца», — объясняют налоговики.

Чтобы воспользоваться процедурой, достаточно направить в налоговую заявление учредителей/участников юрлица. Его можно заполнить и подать с помощью сервиса ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», подписав документы усиленной квалифицированной подписью (УКЭП) заявителя (в том числе с помощью мобильного приложения «Госключ»).

Упрощенная процедура ликвидации доступна для юрлица-субъекта МСП при одновременном соблюдении условий:

находится в реестре МСП;

не плательщик НДС;

нет незавершенных расчетов с кредиторами;

нет записей о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ;

нет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей ;

нет в собственности недвижимого имущества/транспорта;

не в процессе ликвидации, реорганизации, исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.

После получения заявления регистрирующий налоговый орган публикует информацию, чтобы выявить возражающих против прекращения деятельности компании. При отсутствии возражений кредиторов он исключит организацию из реестра через три месяца без последующих ограничений на участие учредителей в бизнесе или руководство компаниями в течение трех лет.

Если возражения поступят, прекращение деятельности в упрощенном порядке невозможно.

Тогда организация сможет провести только стандартную процедуру добровольной ликвидации по гражданскому законодательству.